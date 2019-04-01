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Meclis Seçim Sonuçları 2019
Mersin Canlı seçim sonuçlarını ve sandık sonuçlarını sizler için hazırlıyoruz.Yeni Şafak ekibi tarafından hazırlanan seçim sayfasıyla birlikte tüm illerin sonuçları canlı olarak görebileceksiniz. İşte canlı seçim ve sandık sonuçları...
- Haber Merkezi 01 NİSAN 2019, 12:11Yeni Şafak
Mersin Canlı seçim ve sandık sonuçlarını haberimizden öğrenebilirsiniz. Seçim sonuçları yenisafak.com'da. Türkiye bugün sandık başına gidiyor. Oyunu kullanan vatandaşlar ise hangi sandıktan ne kadar oyunun çıkacağını merak ediyor. İşte canlı seçim ve sandık sonuçları...
Mersin'in İlçeleri: Anamur, Aydıncık, Bozyaka, Çamlıyayla, Erdemli, Gülnar, Mut, Silifke ve Tarsus' tur. Tarihçesi: Bu bölgenin en eski yazılı tarihi, Luvi, Kizzuwatna, Hitit, Asur ve Babil Krallıklarının tarihleri ile içiçedir. Daha sonraları da sırasıyla, Hitit, Urartular, Asurlular, Babiller, Lidyalılar, Persler, Seleukoslar ve Romalılar hüküm sürmüştür. 7.yüzyıldan Osmanlıların fethine kadar bu bölge, Arapların, Abbasilerin, Mısırlı Tulunoğullarının, Selçukluların, Moğolların, Haçlıların, Memlukların, Ramzanoğulları ve Karamanoğullarının eline geçmiş, 16. yüzyıldan itibaren buralar Osmanlı topraklarına katılmıştır.
İl İl Türkiye Meclis Seçim Sonuçları 2019 Meclis Seçim Sonuçları
Mersin Anamur İlçe Meclis Seçim Sonuçları
Mersin Aydıncık İlçe Meclis Seçim Sonuçları
Mersin Aydıncık-Mrs İlçe Meclis Seçim Sonuçları
Mersin Bozyazı İlçe Meclis Seçim Sonuçları
Mersin Çamlıyayla İlçe Meclis Seçim Sonuçları
Mersin Erdemli İlçe Meclis Seçim Sonuçları
Mersin Erdemli-Mrs İlçe Meclis Seçim Sonuçları
Mersin Gülnar İlçe Meclis Seçim Sonuçları
Mersin Mut İlçe Meclis Seçim Sonuçları
Mersin Silifke İlçe Meclis Seçim Sonuçları
Mersin Tarsus İlçe Meclis Seçim Sonuçları
Mersin'in İlçeleri: Anamur, Aydıncık, Bozyaka, Çamlıyayla, Erdemli, Gülnar, Mut, Silifke ve Tarsus' tur. Tarihçesi: Bu bölgenin en eski yazılı tarihi, Luvi, Kizzuwatna, Hitit, Asur ve Babil Krallıklarının tarihleri ile içiçedir. Daha sonraları da sırasıyla, Hitit, Urartular, Asurlular, Babiller, Lidyalılar, Persler, Seleukoslar ve Romalılar hüküm sürmüştür. 7.yüzyıldan Osmanlıların fethine kadar bu bölge, Arapların, Abbasilerin, Mısırlı Tulunoğullarının, Selçukluların, Moğolların, Haçlıların, Memlukların, Ramzanoğulları ve Karamanoğullarının eline geçmiş, 16. yüzyıldan itibaren buralar Osmanlı topraklarına katılmıştır.
İl İl Türkiye Meclis Seçim Sonuçları 2019 Meclis Seçim Sonuçları
Mersin Anamur İlçe Meclis Seçim Sonuçları
Mersin Aydıncık İlçe Meclis Seçim Sonuçları
Mersin Aydıncık-Mrs İlçe Meclis Seçim Sonuçları
Mersin Bozyazı İlçe Meclis Seçim Sonuçları
Mersin Çamlıyayla İlçe Meclis Seçim Sonuçları
Mersin Erdemli İlçe Meclis Seçim Sonuçları
Mersin Erdemli-Mrs İlçe Meclis Seçim Sonuçları
Mersin Gülnar İlçe Meclis Seçim Sonuçları
Mersin Mut İlçe Meclis Seçim Sonuçları
Mersin Silifke İlçe Meclis Seçim Sonuçları
Mersin Tarsus İlçe Meclis Seçim Sonuçları
- Meclis Seçim Sonuçları 2019
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