SEÇİM
Genel Seçim Sonuçları 2018
Mersin, Canlı seçim sonuçlarını ve sandık sonuçlarını sizler için hazırlıyoruz. Yeni Şafak ekibi tarafından hazırlanan seçim sayfasıyla birlikte tüm illerin sonuçları canlı olarak görebilecek. İşte canlı seçim ve sandık sonuçları...
- Haber Merkezi 01 NİSAN 2019, 03:24Yeni Şafak
Mersin Canlı seçim ve sandık sonuçlarını haberimizden öğrenebilirsiniz. Seçim sonuçları yenisafak.com'da. Türkiye bugün sandık başına gidiyor. İşte canlı seçim ve sandık sonuçları...
Mersin'in İlçeleri: Anamur, Aydıncık, Bozyaka, Çamlıyayla, Erdemli, Gülnar, Mut, Silifke ve Tarsus' tur. Tarihçesi: Bu bölgenin en eski yazılı tarihi, Luvi, Kizzuwatna, Hitit, Asur ve Babil Krallıklarının tarihleri ile içiçedir. Daha sonraları da sırasıyla, Hitit, Urartular, Asurlular, Babiller, Lidyalılar, Persler, Seleukoslar ve Romalılar hüküm sürmüştür. 7.yüzyıldan Osmanlıların fethine kadar bu bölge, Arapların, Abbasilerin, Mısırlı Tulunoğullarının, Selçukluların, Moğolların, Haçlıların, Memlukların, Ramzanoğulları ve Karamanoğullarının eline geçmiş, 16. yüzyıldan itibaren buralar Osmanlı topraklarına katılmıştır.
İl İl Türkiye Seçim Sonuçları 2018 Seçim Sonuçları
Mersin Seçim Sonuçları
Mersin Anamur Seçim Sonuçları
Mersin Aydıncık Seçim Sonuçları
Mersin Aydıncık-Mrs Seçim Sonuçları
Mersin Bozyazı Seçim Sonuçları
Mersin Çamlıyayla Seçim Sonuçları
Mersin Erdemli Seçim Sonuçları
Mersin Erdemli-Mrs Seçim Sonuçları
Mersin Gülnar Seçim Sonuçları
Mersin Mut Seçim Sonuçları
Mersin Tarsus Seçim Sonuçları
Mersin'in İlçeleri: Anamur, Aydıncık, Bozyaka, Çamlıyayla, Erdemli, Gülnar, Mut, Silifke ve Tarsus' tur. Tarihçesi: Bu bölgenin en eski yazılı tarihi, Luvi, Kizzuwatna, Hitit, Asur ve Babil Krallıklarının tarihleri ile içiçedir. Daha sonraları da sırasıyla, Hitit, Urartular, Asurlular, Babiller, Lidyalılar, Persler, Seleukoslar ve Romalılar hüküm sürmüştür. 7.yüzyıldan Osmanlıların fethine kadar bu bölge, Arapların, Abbasilerin, Mısırlı Tulunoğullarının, Selçukluların, Moğolların, Haçlıların, Memlukların, Ramzanoğulları ve Karamanoğullarının eline geçmiş, 16. yüzyıldan itibaren buralar Osmanlı topraklarına katılmıştır.
İl İl Türkiye Seçim Sonuçları 2018 Seçim Sonuçları
Mersin Seçim Sonuçları
Mersin Anamur Seçim Sonuçları
Mersin Aydıncık Seçim Sonuçları
Mersin Aydıncık-Mrs Seçim Sonuçları
Mersin Bozyazı Seçim Sonuçları
Mersin Çamlıyayla Seçim Sonuçları
Mersin Erdemli Seçim Sonuçları
Mersin Erdemli-Mrs Seçim Sonuçları
Mersin Gülnar Seçim Sonuçları
Mersin Mut Seçim Sonuçları
Mersin Tarsus Seçim Sonuçları
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