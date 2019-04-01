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Yerel Seçim İttifak Sonuçları 2019
Mersin Canlı seçim sonuçlarını ve sandık sonuçlarını sizler için hazırlıyoruz.Yeni Şafak ekibi tarafından hazırlanan seçim sayfasıyla birlikte tüm illerin sonuçları canlı olarak görebileceksiniz. İşte canlı seçim ve sandık sonuçları...
- Haber Merkezi 01 NİSAN 2019, 01:13Yeni Şafak
Mersin Canlı seçim ve sandık sonuçlarını haberimizden öğrenebilirsiniz. Seçim sonuçları yenisafak.com'da. Türkiye bugün sandık başına gidiyor. Oyunu kullanan vatandaşlar ise hangi sandıktan ne kadar oyunun çıkacağını merak ediyor. İşte canlı seçim ve sandık sonuçları...
Mersin'in İlçeleri: Anamur, Aydıncık, Bozyaka, Çamlıyayla, Erdemli, Gülnar, Mut, Silifke ve Tarsus' tur. Tarihçesi: Bu bölgenin en eski yazılı tarihi, Luvi, Kizzuwatna, Hitit, Asur ve Babil Krallıklarının tarihleri ile içiçedir. Daha sonraları da sırasıyla, Hitit, Urartular, Asurlular, Babiller, Lidyalılar, Persler, Seleukoslar ve Romalılar hüküm sürmüştür. 7.yüzyıldan Osmanlıların fethine kadar bu bölge, Arapların, Abbasilerin, Mısırlı Tulunoğullarının, Selçukluların, Moğolların, Haçlıların, Memlukların, Ramzanoğulları ve Karamanoğullarının eline geçmiş, 16. yüzyıldan itibaren buralar Osmanlı topraklarına katılmıştır.
İl İl Türkiye İttifak Seçim Sonuçları 2019 Seçim Sonuçları
Mersin İli İttifak Seçim Sonuçları
Mersin Anamur İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Mersin Aydıncık İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Mersin Aydıncık-Mrs İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Mersin Bozyazı İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Mersin Çamlıyayla İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Mersin Erdemli İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Mersin Erdemli-Mrs İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Mersin Gülnar İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Mersin Mut İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Mersin Silifke İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Mersin'in İlçeleri: Anamur, Aydıncık, Bozyaka, Çamlıyayla, Erdemli, Gülnar, Mut, Silifke ve Tarsus' tur. Tarihçesi: Bu bölgenin en eski yazılı tarihi, Luvi, Kizzuwatna, Hitit, Asur ve Babil Krallıklarının tarihleri ile içiçedir. Daha sonraları da sırasıyla, Hitit, Urartular, Asurlular, Babiller, Lidyalılar, Persler, Seleukoslar ve Romalılar hüküm sürmüştür. 7.yüzyıldan Osmanlıların fethine kadar bu bölge, Arapların, Abbasilerin, Mısırlı Tulunoğullarının, Selçukluların, Moğolların, Haçlıların, Memlukların, Ramzanoğulları ve Karamanoğullarının eline geçmiş, 16. yüzyıldan itibaren buralar Osmanlı topraklarına katılmıştır.
İl İl Türkiye İttifak Seçim Sonuçları 2019 Seçim Sonuçları
Mersin İli İttifak Seçim Sonuçları
Mersin Anamur İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Mersin Aydıncık İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Mersin Aydıncık-Mrs İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Mersin Bozyazı İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Mersin Çamlıyayla İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Mersin Erdemli İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Mersin Erdemli-Mrs İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Mersin Gülnar İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Mersin Mut İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Mersin Silifke İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
- Yerel Seçim İttifak Sonuçları 2019
- Mersin