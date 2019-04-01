SEÇİM Genel Seçim Sonuçları 2018

Muğla, Canlı seçim sonuçlarını ve sandık sonuçlarını sizler için hazırlıyoruz. Yeni Şafak ekibi tarafından hazırlanan seçim sayfasıyla birlikte tüm illerin sonuçları canlı olarak görebilecek. İşte canlı seçim ve sandık sonuçları...

Haber Merkezi Yeni Şafak