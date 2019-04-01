SEÇİM
Meclis Seçim Sonuçları 2019
Sakarya Canlı seçim sonuçlarını ve sandık sonuçlarını sizler için hazırlıyoruz.Yeni Şafak ekibi tarafından hazırlanan seçim sayfasıyla birlikte tüm illerin sonuçları canlı olarak görebileceksiniz. İşte canlı seçim ve sandık sonuçları...
- Haber Merkezi 01 NİSAN 2019, 07:49Yeni Şafak
Sakarya Canlı seçim ve sandık sonuçlarını haberimizden öğrenebilirsiniz. Seçim sonuçları yenisafak.com'da. Türkiye bugün sandık başına gidiyor. Oyunu kullanan vatandaşlar ise hangi sandıktan ne kadar oyunun çıkacağını merak ediyor. İşte canlı seçim ve sandık sonuçları...
Sakarya'nın İlçeleri: Akyazı, Ferizli, Geyve, Hendek, Karapürçek, Karasu, Kaynarca, Kocaali, Pamukova, Sapanca, Söğütlü, Taraklı'dır. Tarihçesi: İlk yerleşik kavmi Frigler olan bölgede daha sonra sırasıyla; Bithynialılar, Kimmerler, Lidyalılar, Persler, Romalılar, Bizanslılar ve Osmanlılar hakimiyet kurmuşlardır.
İl İl Türkiye Meclis Seçim Sonuçları 2019 Meclis Seçim Sonuçları
Sakarya Akyazı İlçe Meclis Seçim Sonuçları
Sakarya Geyve İlçe Meclis Seçim Sonuçları
Sakarya Hendek İlçe Meclis Seçim Sonuçları
Sakarya Karasu İlçe Meclis Seçim Sonuçları
Sakarya Kaynarca İlçe Meclis Seçim Sonuçları
Sakarya Kocaali İlçe Meclis Seçim Sonuçları
Sakarya Pamukova İlçe Meclis Seçim Sonuçları
Sakarya Taraklı İlçe Meclis Seçim Sonuçları
Sakarya'nın İlçeleri: Akyazı, Ferizli, Geyve, Hendek, Karapürçek, Karasu, Kaynarca, Kocaali, Pamukova, Sapanca, Söğütlü, Taraklı'dır. Tarihçesi: İlk yerleşik kavmi Frigler olan bölgede daha sonra sırasıyla; Bithynialılar, Kimmerler, Lidyalılar, Persler, Romalılar, Bizanslılar ve Osmanlılar hakimiyet kurmuşlardır.
İl İl Türkiye Meclis Seçim Sonuçları 2019 Meclis Seçim Sonuçları
Sakarya Akyazı İlçe Meclis Seçim Sonuçları
Sakarya Geyve İlçe Meclis Seçim Sonuçları
Sakarya Hendek İlçe Meclis Seçim Sonuçları
Sakarya Karasu İlçe Meclis Seçim Sonuçları
Sakarya Kaynarca İlçe Meclis Seçim Sonuçları
Sakarya Kocaali İlçe Meclis Seçim Sonuçları
Sakarya Pamukova İlçe Meclis Seçim Sonuçları
Sakarya Taraklı İlçe Meclis Seçim Sonuçları
- Meclis Seçim Sonuçları 2019
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