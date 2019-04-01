SEÇİM

Genel Seçim Sonuçları 2018

Sakarya, Canlı seçim sonuçlarını ve sandık sonuçlarını sizler için hazırlıyoruz. Yeni Şafak ekibi tarafından hazırlanan seçim sayfasıyla birlikte tüm illerin sonuçları canlı olarak görebilecek. İşte canlı seçim ve sandık sonuçları...

  • Haber Merkezi 01 NİSAN 2019, 03:44Yeni Şafak
Sakarya Canlı seçim ve sandık sonuçlarını haberimizden öğrenebilirsiniz. Seçim sonuçları yenisafak.com'da. Türkiye bugün sandık başına gidiyor. İşte canlı seçim ve sandık sonuçları...

Sakarya'nın İlçeleri: Akyazı, Ferizli, Geyve, Hendek, Karapürçek, Karasu, Kaynarca, Kocaali, Pamukova, Sapanca, Söğütlü, Taraklı'dır. Tarihçesi: İlk yerleşik kavmi Frigler olan bölgede daha sonra sırasıyla; Bithynialılar, Kimmerler, Lidyalılar, Persler, Romalılar, Bizanslılar ve Osmanlılar hakimiyet kurmuşlardır.

İl İl Türkiye Seçim Sonuçları 2018 Seçim Sonuçları

Sakarya Seçim Sonuçları

Sakarya Akyazı Seçim Sonuçları

Sakarya Geyve Seçim Sonuçları

Sakarya Hendek Seçim Sonuçları

Sakarya Karasu Seçim Sonuçları

Sakarya Kaynarca Seçim Sonuçları

Sakarya Kocaali Seçim Sonuçları

Sakarya Pamukova Seçim Sonuçları

Sakarya Taraklı Seçim Sonuçları

  • Seçim Sonuçları 2018
  • Sakarya