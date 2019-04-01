SEÇİM
Genel Seçim Sonuçları 2018
Sakarya, Canlı seçim sonuçlarını ve sandık sonuçlarını sizler için hazırlıyoruz. Yeni Şafak ekibi tarafından hazırlanan seçim sayfasıyla birlikte tüm illerin sonuçları canlı olarak görebilecek. İşte canlı seçim ve sandık sonuçları...
- Haber Merkezi 01 NİSAN 2019, 03:43Yeni Şafak
Sakarya Canlı seçim ve sandık sonuçlarını haberimizden öğrenebilirsiniz. Seçim sonuçları yenisafak.com'da. Türkiye bugün sandık başına gidiyor. İşte canlı seçim ve sandık sonuçları...
Sakarya'nın İlçeleri: Akyazı, Ferizli, Geyve, Hendek, Karapürçek, Karasu, Kaynarca, Kocaali, Pamukova, Sapanca, Söğütlü, Taraklı'dır. Tarihçesi: İlk yerleşik kavmi Frigler olan bölgede daha sonra sırasıyla; Bithynialılar, Kimmerler, Lidyalılar, Persler, Romalılar, Bizanslılar ve Osmanlılar hakimiyet kurmuşlardır.
İl İl Türkiye Seçim Sonuçları 2018 Seçim Sonuçları
Sakarya Seçim Sonuçları
Sakarya Akyazı Seçim Sonuçları
Sakarya Geyve Seçim Sonuçları
Sakarya Hendek Seçim Sonuçları
Sakarya Karasu Seçim Sonuçları
Sakarya Kaynarca Seçim Sonuçları
Sakarya Kocaali Seçim Sonuçları
Sakarya Pamukova Seçim Sonuçları
Sakarya Taraklı Seçim Sonuçları
Sakarya'nın İlçeleri: Akyazı, Ferizli, Geyve, Hendek, Karapürçek, Karasu, Kaynarca, Kocaali, Pamukova, Sapanca, Söğütlü, Taraklı'dır. Tarihçesi: İlk yerleşik kavmi Frigler olan bölgede daha sonra sırasıyla; Bithynialılar, Kimmerler, Lidyalılar, Persler, Romalılar, Bizanslılar ve Osmanlılar hakimiyet kurmuşlardır.
İl İl Türkiye Seçim Sonuçları 2018 Seçim Sonuçları
Sakarya Seçim Sonuçları
Sakarya Akyazı Seçim Sonuçları
Sakarya Geyve Seçim Sonuçları
Sakarya Hendek Seçim Sonuçları
Sakarya Karasu Seçim Sonuçları
Sakarya Kaynarca Seçim Sonuçları
Sakarya Kocaali Seçim Sonuçları
Sakarya Pamukova Seçim Sonuçları
Sakarya Taraklı Seçim Sonuçları
- Seçim Sonuçları 2018
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