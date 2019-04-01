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Şanlıurfa Canlı seçim sonuçlarını ve sandık sonuçlarını sizler için hazırlıyoruz.Yeni Şafak ekibi tarafından hazırlanan seçim sayfasıyla birlikte tüm illerin sonuçları canlı olarak görebileceksiniz. İşte canlı seçim ve sandık sonuçları...
- Haber Merkezi 01 NİSAN 2019, 01:57Yeni Şafak
Şanlıurfa Canlı seçim ve sandık sonuçlarını haberimizden öğrenebilirsiniz. Seçim sonuçları yenisafak.com'da. Türkiye bugün sandık başına gidiyor. Oyunu kullanan vatandaşlar ise hangi sandıktan ne kadar oyunun çıkacağını merak ediyor. İşte canlı seçim ve sandık sonuçları...
Şanlıurfa, tarihi geçmişi 9 bin yıl öncesine dayanan, Hz. İbrahim'in doğduğu, Hz. Eyyüb'ün yaşadığı, Hz. İsa tarafından kutsanan kent adeta bir müze şehir görünümündedir. Harran'ı gezerken 4000 yıl öncesinin solunduğunu hissetmemek, Atatürk Barajının suladığı Harran Ovası'nda ise yaratılan bolluk ve bereketi gözlemlememek mümkün değildir. TARİHÇE Şanlıurfa tarihinin Paleolotik çağa kadar uzandığı tespit olunmuştur. Kazılarda Neolitik çağ Kalkolitik çağ ve İlk Tunç çağına ait çok sayıda değerli eserler ele geçirilmiştir. Bölge, Arami, Part, Roma, Bizans, Arap, Selçuklu, Selahattin Eyyubi, Moğol, Memlük ve Osmanlı hakimiyetinde kalmıştır.
İl İl Türkiye İttifak Seçim Sonuçları 2019 Seçim Sonuçları
Şanlıurfa İli İttifak Seçim Sonuçları
Şanlıurfa Akçakale İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Şanlıurfa Bırecık İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Şanlıurfa Bozova İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Şanlıurfa Ceylanpınar İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Şanlıurfa Halfetı İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Şanlıurfa Harran İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Şanlıurfa Hılvan İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Şanlıurfa Sıverek İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Şanlıurfa Suruç İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Şanlıurfa Viranşehir İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Şanlıurfa, tarihi geçmişi 9 bin yıl öncesine dayanan, Hz. İbrahim'in doğduğu, Hz. Eyyüb'ün yaşadığı, Hz. İsa tarafından kutsanan kent adeta bir müze şehir görünümündedir. Harran'ı gezerken 4000 yıl öncesinin solunduğunu hissetmemek, Atatürk Barajının suladığı Harran Ovası'nda ise yaratılan bolluk ve bereketi gözlemlememek mümkün değildir. TARİHÇE Şanlıurfa tarihinin Paleolotik çağa kadar uzandığı tespit olunmuştur. Kazılarda Neolitik çağ Kalkolitik çağ ve İlk Tunç çağına ait çok sayıda değerli eserler ele geçirilmiştir. Bölge, Arami, Part, Roma, Bizans, Arap, Selçuklu, Selahattin Eyyubi, Moğol, Memlük ve Osmanlı hakimiyetinde kalmıştır.
İl İl Türkiye İttifak Seçim Sonuçları 2019 Seçim Sonuçları
Şanlıurfa İli İttifak Seçim Sonuçları
Şanlıurfa Akçakale İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Şanlıurfa Bırecık İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Şanlıurfa Bozova İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Şanlıurfa Ceylanpınar İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Şanlıurfa Halfetı İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Şanlıurfa Harran İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Şanlıurfa Hılvan İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Şanlıurfa Sıverek İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Şanlıurfa Suruç İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Şanlıurfa Viranşehir İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
- Yerel Seçim İttifak Sonuçları 2019
- Şanlıurfa