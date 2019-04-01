SEÇİM
Genel Seçim Sonuçları 2018
Şanlıurfa, Canlı seçim sonuçlarını ve sandık sonuçlarını sizler için hazırlıyoruz. Yeni Şafak ekibi tarafından hazırlanan seçim sayfasıyla birlikte tüm illerin sonuçları canlı olarak görebilecek. İşte canlı seçim ve sandık sonuçları...
- Haber Merkezi 01 NİSAN 2019, 03:40Yeni Şafak
Şanlıurfa Canlı seçim ve sandık sonuçlarını haberimizden öğrenebilirsiniz. Seçim sonuçları yenisafak.com'da. Türkiye bugün sandık başına gidiyor. İşte canlı seçim ve sandık sonuçları...
Şanlıurfa, tarihi geçmişi 9 bin yıl öncesine dayanan, Hz. İbrahim'in doğduğu, Hz. Eyyüb'ün yaşadığı, Hz. İsa tarafından kutsanan kent adeta bir müze şehir görünümündedir. Harran'ı gezerken 4000 yıl öncesinin solunduğunu hissetmemek, Atatürk Barajının suladığı Harran Ovası'nda ise yaratılan bolluk ve bereketi gözlemlememek mümkün değildir. TARİHÇE Şanlıurfa tarihinin Paleolotik çağa kadar uzandığı tespit olunmuştur. Kazılarda Neolitik çağ Kalkolitik çağ ve İlk Tunç çağına ait çok sayıda değerli eserler ele geçirilmiştir. Bölge, Arami, Part, Roma, Bizans, Arap, Selçuklu, Selahattin Eyyubi, Moğol, Memlük ve Osmanlı hakimiyetinde kalmıştır.
İl İl Türkiye Seçim Sonuçları 2018 Seçim Sonuçları
Şanlıurfa Seçim Sonuçları
Şanlıurfa Akçakale Seçim Sonuçları
Şanlıurfa Bırecık Seçim Sonuçları
Şanlıurfa Bozova Seçim Sonuçları
Şanlıurfa Ceylanpınar Seçim Sonuçları
Şanlıurfa Halfetı Seçim Sonuçları
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Şanlıurfa Hılvan Seçim Sonuçları
Şanlıurfa Sıverek Seçim Sonuçları
Şanlıurfa Suruç Seçim Sonuçları
Şanlıurfa Viranşehir Seçim Sonuçları
Şanlıurfa, tarihi geçmişi 9 bin yıl öncesine dayanan, Hz. İbrahim'in doğduğu, Hz. Eyyüb'ün yaşadığı, Hz. İsa tarafından kutsanan kent adeta bir müze şehir görünümündedir. Harran'ı gezerken 4000 yıl öncesinin solunduğunu hissetmemek, Atatürk Barajının suladığı Harran Ovası'nda ise yaratılan bolluk ve bereketi gözlemlememek mümkün değildir. TARİHÇE Şanlıurfa tarihinin Paleolotik çağa kadar uzandığı tespit olunmuştur. Kazılarda Neolitik çağ Kalkolitik çağ ve İlk Tunç çağına ait çok sayıda değerli eserler ele geçirilmiştir. Bölge, Arami, Part, Roma, Bizans, Arap, Selçuklu, Selahattin Eyyubi, Moğol, Memlük ve Osmanlı hakimiyetinde kalmıştır.
İl İl Türkiye Seçim Sonuçları 2018 Seçim Sonuçları
Şanlıurfa Seçim Sonuçları
Şanlıurfa Akçakale Seçim Sonuçları
Şanlıurfa Bırecık Seçim Sonuçları
Şanlıurfa Bozova Seçim Sonuçları
Şanlıurfa Ceylanpınar Seçim Sonuçları
Şanlıurfa Halfetı Seçim Sonuçları
Şanlıurfa Harran Seçim Sonuçları
Şanlıurfa Hılvan Seçim Sonuçları
Şanlıurfa Sıverek Seçim Sonuçları
Şanlıurfa Suruç Seçim Sonuçları
Şanlıurfa Viranşehir Seçim Sonuçları
- Seçim Sonuçları 2018
- Şanlıurfa