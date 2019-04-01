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Genel Seçim Sonuçları 2018
Şırnak, Canlı seçim sonuçlarını ve sandık sonuçlarını sizler için hazırlıyoruz. Yeni Şafak ekibi tarafından hazırlanan seçim sayfasıyla birlikte tüm illerin sonuçları canlı olarak görebilecek. İşte canlı seçim ve sandık sonuçları...
- Haber Merkezi 01 NİSAN 2019, 03:36Yeni Şafak
Şırnak Canlı seçim ve sandık sonuçlarını haberimizden öğrenebilirsiniz. Seçim sonuçları yenisafak.com'da. Türkiye bugün sandık başına gidiyor. İşte canlı seçim ve sandık sonuçları...
Şırnak'ın İlçeleri: Beytüşşebap, Cizre, Güçlükonak, İdil, Silopi ve Uludere'dir. Tarihçesi: Çok eski bir geçmişe sahip olan Şırnak ilinin tarihi Evliya Çelebinin 17.yy'da yazdığı "Seyahatname" isimli kitabına göre Nuh tufanı öncesine kadar dayanır. Bu rivayete göre Nuh'un gemisi Şırnak sınırları içerisinde bulunan yüksekliği 2089 metreye kadar uzanan Cudi dağının tepesinde bulunduğu rivayet edilir Osmanlı döneminde köy olan Şırnak, 1927 yılında Siirt'e bağlı ilçe, 1990 yılında ise il olmuştur.
İl İl Türkiye Seçim Sonuçları 2018 Seçim Sonuçları
Şırnak Seçim Sonuçları
Şırnak Beytüşşebap Seçim Sonuçları
Şırnak Cizre Seçim Sonuçları
Şırnak Idil Seçim Sonuçları
Şırnak Silopi Seçim Sonuçları
Şırnak Uludere Seçim Sonuçları
Şırnak'ın İlçeleri: Beytüşşebap, Cizre, Güçlükonak, İdil, Silopi ve Uludere'dir. Tarihçesi: Çok eski bir geçmişe sahip olan Şırnak ilinin tarihi Evliya Çelebinin 17.yy'da yazdığı "Seyahatname" isimli kitabına göre Nuh tufanı öncesine kadar dayanır. Bu rivayete göre Nuh'un gemisi Şırnak sınırları içerisinde bulunan yüksekliği 2089 metreye kadar uzanan Cudi dağının tepesinde bulunduğu rivayet edilir Osmanlı döneminde köy olan Şırnak, 1927 yılında Siirt'e bağlı ilçe, 1990 yılında ise il olmuştur.
İl İl Türkiye Seçim Sonuçları 2018 Seçim Sonuçları
Şırnak Seçim Sonuçları
Şırnak Beytüşşebap Seçim Sonuçları
Şırnak Cizre Seçim Sonuçları
Şırnak Idil Seçim Sonuçları
Şırnak Silopi Seçim Sonuçları
Şırnak Uludere Seçim Sonuçları
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