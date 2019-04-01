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Yerel Seçim İttifak Sonuçları 2019
Şırnak Canlı seçim sonuçlarını ve sandık sonuçlarını sizler için hazırlıyoruz.Yeni Şafak ekibi tarafından hazırlanan seçim sayfasıyla birlikte tüm illerin sonuçları canlı olarak görebileceksiniz. İşte canlı seçim ve sandık sonuçları...
- Haber Merkezi 01 NİSAN 2019, 01:27Yeni Şafak
Şırnak Canlı seçim ve sandık sonuçlarını haberimizden öğrenebilirsiniz. Seçim sonuçları yenisafak.com'da. Türkiye bugün sandık başına gidiyor. Oyunu kullanan vatandaşlar ise hangi sandıktan ne kadar oyunun çıkacağını merak ediyor. İşte canlı seçim ve sandık sonuçları...
Şırnak'ın İlçeleri: Beytüşşebap, Cizre, Güçlükonak, İdil, Silopi ve Uludere'dir. Tarihçesi: Çok eski bir geçmişe sahip olan Şırnak ilinin tarihi Evliya Çelebinin 17.yy'da yazdığı "Seyahatname" isimli kitabına göre Nuh tufanı öncesine kadar dayanır. Bu rivayete göre Nuh'un gemisi Şırnak sınırları içerisinde bulunan yüksekliği 2089 metreye kadar uzanan Cudi dağının tepesinde bulunduğu rivayet edilir Osmanlı döneminde köy olan Şırnak, 1927 yılında Siirt'e bağlı ilçe, 1990 yılında ise il olmuştur.
İl İl Türkiye İttifak Seçim Sonuçları 2019 Seçim Sonuçları
Şırnak İli İttifak Seçim Sonuçları
Şırnak Beytüşşebap İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Şırnak Cizre İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Şırnak Güçlükonak İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Şırnak Idil İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Şırnak Silopi İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Şırnak'ın İlçeleri: Beytüşşebap, Cizre, Güçlükonak, İdil, Silopi ve Uludere'dir. Tarihçesi: Çok eski bir geçmişe sahip olan Şırnak ilinin tarihi Evliya Çelebinin 17.yy'da yazdığı "Seyahatname" isimli kitabına göre Nuh tufanı öncesine kadar dayanır. Bu rivayete göre Nuh'un gemisi Şırnak sınırları içerisinde bulunan yüksekliği 2089 metreye kadar uzanan Cudi dağının tepesinde bulunduğu rivayet edilir Osmanlı döneminde köy olan Şırnak, 1927 yılında Siirt'e bağlı ilçe, 1990 yılında ise il olmuştur.
İl İl Türkiye İttifak Seçim Sonuçları 2019 Seçim Sonuçları
Şırnak İli İttifak Seçim Sonuçları
Şırnak Beytüşşebap İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Şırnak Cizre İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Şırnak Güçlükonak İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Şırnak Idil İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Şırnak Silopi İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
- Yerel Seçim İttifak Sonuçları 2019
- Şırnak