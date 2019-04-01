SEÇİM

Genel Seçim Sonuçları 2018

Tekirdağ, Canlı seçim sonuçlarını ve sandık sonuçlarını sizler için hazırlıyoruz. Yeni Şafak ekibi tarafından hazırlanan seçim sayfasıyla birlikte tüm illerin sonuçları canlı olarak görebilecek. İşte canlı seçim ve sandık sonuçları...

  • Haber Merkezi 01 NİSAN 2019, 03:50Yeni Şafak
Tekirdağ Canlı seçim ve sandık sonuçlarını haberimizden öğrenebilirsiniz. Seçim sonuçları yenisafak.com'da. Türkiye bugün sandık başına gidiyor. İşte canlı seçim ve sandık sonuçları...

Tekirdağ'ın İlçeleri: Çerkezköy, Çorlu, Hayrabolu, Malkara, Marmara Ereğlisi, Muratlı, Saray ve Şarköy' dür. Tarihçesi: Trakların kurduğu Tekirdağ, daha sonra Pers, Roma, Bizans ve Osmanlı egemenliğinde kalmıştır.

İl İl Türkiye Seçim Sonuçları 2018 Seçim Sonuçları

Tekirdağ Seçim Sonuçları

Tekirdağ Çerkezköy Seçim Sonuçları

Tekirdağ Çorlu Seçim Sonuçları

Tekirdağ Ergene Seçim Sonuçları

Tekirdağ Hayrabolu Seçim Sonuçları

Tekirdağ Kapaklı Seçim Sonuçları

Tekirdağ M.Ereğlisi Seçim Sonuçları

Tekirdağ Malkara Seçim Sonuçları

Tekirdağ Saray Seçim Sonuçları

Tekirdağ Saray-Tkr Seçim Sonuçları

Tekirdağ Şarköy Seçim Sonuçları

  • Seçim Sonuçları 2018
  • Tekirdağ