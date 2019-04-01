SEÇİM Meclis Seçim Sonuçları 2019

Tekirdağ Canlı seçim sonuçlarını ve sandık sonuçlarını sizler için hazırlıyoruz.Yeni Şafak ekibi tarafından hazırlanan seçim sayfasıyla birlikte tüm illerin sonuçları canlı olarak görebileceksiniz. İşte canlı seçim ve sandık sonuçları...

Haber Merkezi Yeni Şafak