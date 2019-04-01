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Yerel Seçim İttifak Sonuçları 2019
Tunceli Canlı seçim sonuçlarını ve sandık sonuçlarını sizler için hazırlıyoruz.Yeni Şafak ekibi tarafından hazırlanan seçim sayfasıyla birlikte tüm illerin sonuçları canlı olarak görebileceksiniz. İşte canlı seçim ve sandık sonuçları...
- Haber Merkezi 01 NİSAN 2019, 01:20Yeni Şafak
Tunceli Canlı seçim ve sandık sonuçlarını haberimizden öğrenebilirsiniz. Seçim sonuçları yenisafak.com'da. Türkiye bugün sandık başına gidiyor. Oyunu kullanan vatandaşlar ise hangi sandıktan ne kadar oyunun çıkacağını merak ediyor. İşte canlı seçim ve sandık sonuçları...
Tunceli'nin İlçeleri: Çemişgezek, Hozat, Mazgirt, Nazımiye, Ovacık, Pertek ve Pülümür'dür. Tarihçesi: Tunceli'nin, Çemişgezek ilçesinin güneyinde yer alan Keban Baraj Gölü altında kalan Pulur (Sakyol) Höyüğünde 1968-1970 yılları arasında yapılan kazılarda elde edilen bulgular, yöreye Kalkolitik Çağda (İ.Ö. 5500-3500) yerleşildiğini göstermektedir. Pulur'da bulunan Höyükte yapılan kazılarda kale görünümünde evlere, ocaklara, dibeklere, çeşitli öğütme araçlarına, çeşitli hayvan resimlerine, tunçtan yapılmış iğne ve kazma gibi çeşitli madeni eşyalara rastlanmıştır.
İl İl Türkiye İttifak Seçim Sonuçları 2019 Seçim Sonuçları
Tunceli İli İttifak Seçim Sonuçları
Tunceli Çemişgezek İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Tunceli Hozat İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Tunceli Ovacık-Tnc İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Tunceli Pertek İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Tunceli Pülümür İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Tunceli'nin İlçeleri: Çemişgezek, Hozat, Mazgirt, Nazımiye, Ovacık, Pertek ve Pülümür'dür. Tarihçesi: Tunceli'nin, Çemişgezek ilçesinin güneyinde yer alan Keban Baraj Gölü altında kalan Pulur (Sakyol) Höyüğünde 1968-1970 yılları arasında yapılan kazılarda elde edilen bulgular, yöreye Kalkolitik Çağda (İ.Ö. 5500-3500) yerleşildiğini göstermektedir. Pulur'da bulunan Höyükte yapılan kazılarda kale görünümünde evlere, ocaklara, dibeklere, çeşitli öğütme araçlarına, çeşitli hayvan resimlerine, tunçtan yapılmış iğne ve kazma gibi çeşitli madeni eşyalara rastlanmıştır.
İl İl Türkiye İttifak Seçim Sonuçları 2019 Seçim Sonuçları
Tunceli İli İttifak Seçim Sonuçları
Tunceli Çemişgezek İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Tunceli Hozat İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Tunceli Ovacık-Tnc İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Tunceli Pertek İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Tunceli Pülümür İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
- Yerel Seçim İttifak Sonuçları 2019
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