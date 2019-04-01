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Genel Seçim Sonuçları 2018
Tunceli, Canlı seçim sonuçlarını ve sandık sonuçlarını sizler için hazırlıyoruz. Yeni Şafak ekibi tarafından hazırlanan seçim sayfasıyla birlikte tüm illerin sonuçları canlı olarak görebilecek. İşte canlı seçim ve sandık sonuçları...
- Haber Merkezi 01 NİSAN 2019, 03:40Yeni Şafak
Tunceli Canlı seçim ve sandık sonuçlarını haberimizden öğrenebilirsiniz. Seçim sonuçları yenisafak.com'da. Türkiye bugün sandık başına gidiyor. İşte canlı seçim ve sandık sonuçları...
Tunceli'nin İlçeleri: Çemişgezek, Hozat, Mazgirt, Nazımiye, Ovacık, Pertek ve Pülümür'dür. Tarihçesi: Tunceli'nin, Çemişgezek ilçesinin güneyinde yer alan Keban Baraj Gölü altında kalan Pulur (Sakyol) Höyüğünde 1968-1970 yılları arasında yapılan kazılarda elde edilen bulgular, yöreye Kalkolitik Çağda (İ.Ö. 5500-3500) yerleşildiğini göstermektedir. Pulur'da bulunan Höyükte yapılan kazılarda kale görünümünde evlere, ocaklara, dibeklere, çeşitli öğütme araçlarına, çeşitli hayvan resimlerine, tunçtan yapılmış iğne ve kazma gibi çeşitli madeni eşyalara rastlanmıştır.
İl İl Türkiye Seçim Sonuçları 2018 Seçim Sonuçları
Tunceli Seçim Sonuçları
Tunceli Çemişgezek Seçim Sonuçları
Tunceli Hozat Seçim Sonuçları
Tunceli Nazımiye Seçim Sonuçları
Tunceli Ovacık-Tnc Seçim Sonuçları
Tunceli Pertek Seçim Sonuçları
Tunceli'nin İlçeleri: Çemişgezek, Hozat, Mazgirt, Nazımiye, Ovacık, Pertek ve Pülümür'dür. Tarihçesi: Tunceli'nin, Çemişgezek ilçesinin güneyinde yer alan Keban Baraj Gölü altında kalan Pulur (Sakyol) Höyüğünde 1968-1970 yılları arasında yapılan kazılarda elde edilen bulgular, yöreye Kalkolitik Çağda (İ.Ö. 5500-3500) yerleşildiğini göstermektedir. Pulur'da bulunan Höyükte yapılan kazılarda kale görünümünde evlere, ocaklara, dibeklere, çeşitli öğütme araçlarına, çeşitli hayvan resimlerine, tunçtan yapılmış iğne ve kazma gibi çeşitli madeni eşyalara rastlanmıştır.
İl İl Türkiye Seçim Sonuçları 2018 Seçim Sonuçları
Tunceli Seçim Sonuçları
Tunceli Çemişgezek Seçim Sonuçları
Tunceli Hozat Seçim Sonuçları
Tunceli Nazımiye Seçim Sonuçları
Tunceli Ovacık-Tnc Seçim Sonuçları
Tunceli Pertek Seçim Sonuçları
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