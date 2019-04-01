SEÇİM
Genel Seçim Sonuçları 2018
Van, Canlı seçim sonuçlarını ve sandık sonuçlarını sizler için hazırlıyoruz. Yeni Şafak ekibi tarafından hazırlanan seçim sayfasıyla birlikte tüm illerin sonuçları canlı olarak görebilecek. İşte canlı seçim ve sandık sonuçları...
- Haber Merkezi 01 NİSAN 2019, 03:47Yeni Şafak
Van Canlı seçim ve sandık sonuçlarını haberimizden öğrenebilirsiniz. Seçim sonuçları yenisafak.com'da. Türkiye bugün sandık başına gidiyor. İşte canlı seçim ve sandık sonuçları...
Van'ın İlçeleri: Bahçesaray, Başkale, Çaldıran, Çatak, Edremit, Erciş, Gevaş, Gürpınar, Muradiye, Özalp ve Saray'dır. Tarihçesi: Van ve çevresine önce Hurriler yerleşmişler, sonra Urartular 200 yılı aşkın süre hüküm sürmüşlerdir. Daha sonra Medler, Persler, Makedonyalılar, (Büyük İskender), Partlar, Sasaniler, Bizanslar, Selçuklular, İlhanlılar, Celayiroğulları, Karakoyunlular, Akkoyunlular, Safeviler ve Osmanlılar hakim olmuşlardır.
İl İl Türkiye Seçim Sonuçları 2018 Seçim Sonuçları
Van Seçim Sonuçları
Van Bahçesaray Seçim Sonuçları
Van Çaldıran Seçim Sonuçları
Van Çatak Seçim Sonuçları
Van Edremit-Van Seçim Sonuçları
Van Erciş Seçim Sonuçları
Van Gevaş Seçim Sonuçları
Van Gürpınar Seçim Sonuçları
Van Muradiye Seçim Sonuçları
Van Özalp Seçim Sonuçları
Van Saray-Van Seçim Sonuçları
Van'ın İlçeleri: Bahçesaray, Başkale, Çaldıran, Çatak, Edremit, Erciş, Gevaş, Gürpınar, Muradiye, Özalp ve Saray'dır. Tarihçesi: Van ve çevresine önce Hurriler yerleşmişler, sonra Urartular 200 yılı aşkın süre hüküm sürmüşlerdir. Daha sonra Medler, Persler, Makedonyalılar, (Büyük İskender), Partlar, Sasaniler, Bizanslar, Selçuklular, İlhanlılar, Celayiroğulları, Karakoyunlular, Akkoyunlular, Safeviler ve Osmanlılar hakim olmuşlardır.
İl İl Türkiye Seçim Sonuçları 2018 Seçim Sonuçları
Van Seçim Sonuçları
Van Bahçesaray Seçim Sonuçları
Van Çaldıran Seçim Sonuçları
Van Çatak Seçim Sonuçları
Van Edremit-Van Seçim Sonuçları
Van Erciş Seçim Sonuçları
Van Gevaş Seçim Sonuçları
Van Gürpınar Seçim Sonuçları
Van Muradiye Seçim Sonuçları
Van Özalp Seçim Sonuçları
Van Saray-Van Seçim Sonuçları
- Seçim Sonuçları 2018
- Van