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Yerel Seçim İttifak Sonuçları 2019
Van Canlı seçim sonuçlarını ve sandık sonuçlarını sizler için hazırlıyoruz.Yeni Şafak ekibi tarafından hazırlanan seçim sayfasıyla birlikte tüm illerin sonuçları canlı olarak görebileceksiniz. İşte canlı seçim ve sandık sonuçları...
- Haber Merkezi 01 NİSAN 2019, 01:54Yeni Şafak
Van Canlı seçim ve sandık sonuçlarını haberimizden öğrenebilirsiniz. Seçim sonuçları yenisafak.com'da. Türkiye bugün sandık başına gidiyor. Oyunu kullanan vatandaşlar ise hangi sandıktan ne kadar oyunun çıkacağını merak ediyor. İşte canlı seçim ve sandık sonuçları...
Van'ın İlçeleri: Bahçesaray, Başkale, Çaldıran, Çatak, Edremit, Erciş, Gevaş, Gürpınar, Muradiye, Özalp ve Saray'dır. Tarihçesi: Van ve çevresine önce Hurriler yerleşmişler, sonra Urartular 200 yılı aşkın süre hüküm sürmüşlerdir. Daha sonra Medler, Persler, Makedonyalılar, (Büyük İskender), Partlar, Sasaniler, Bizanslar, Selçuklular, İlhanlılar, Celayiroğulları, Karakoyunlular, Akkoyunlular, Safeviler ve Osmanlılar hakim olmuşlardır.
İl İl Türkiye İttifak Seçim Sonuçları 2019 Seçim Sonuçları
Van İli İttifak Seçim Sonuçları
Van Bahçesaray İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Van Başkale İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Van Çaldıran İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Van Çatak İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Van Edremit-Van İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Van Erciş İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Van Gevaş İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Van Gürpınar İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Van Özalp İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Van Saray-Van İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Van'ın İlçeleri: Bahçesaray, Başkale, Çaldıran, Çatak, Edremit, Erciş, Gevaş, Gürpınar, Muradiye, Özalp ve Saray'dır. Tarihçesi: Van ve çevresine önce Hurriler yerleşmişler, sonra Urartular 200 yılı aşkın süre hüküm sürmüşlerdir. Daha sonra Medler, Persler, Makedonyalılar, (Büyük İskender), Partlar, Sasaniler, Bizanslar, Selçuklular, İlhanlılar, Celayiroğulları, Karakoyunlular, Akkoyunlular, Safeviler ve Osmanlılar hakim olmuşlardır.
İl İl Türkiye İttifak Seçim Sonuçları 2019 Seçim Sonuçları
Van İli İttifak Seçim Sonuçları
Van Bahçesaray İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Van Başkale İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Van Çaldıran İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Van Çatak İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Van Edremit-Van İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Van Erciş İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Van Gevaş İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Van Gürpınar İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Van Özalp İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Van Saray-Van İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
- Yerel Seçim İttifak Sonuçları 2019
- Van