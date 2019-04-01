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Genel Seçim Sonuçları 2018

Van, Canlı seçim sonuçlarını ve sandık sonuçlarını sizler için hazırlıyoruz. Yeni Şafak ekibi tarafından hazırlanan seçim sayfasıyla birlikte tüm illerin sonuçları canlı olarak görebilecek. İşte canlı seçim ve sandık sonuçları...

  • Haber Merkezi 01 NİSAN 2019, 03:43Yeni Şafak
Van Canlı seçim ve sandık sonuçlarını haberimizden öğrenebilirsiniz. Seçim sonuçları yenisafak.com'da. Türkiye bugün sandık başına gidiyor. İşte canlı seçim ve sandık sonuçları...

Van'ın İlçeleri: Bahçesaray, Başkale, Çaldıran, Çatak, Edremit, Erciş, Gevaş, Gürpınar, Muradiye, Özalp ve Saray'dır. Tarihçesi: Van ve çevresine önce Hurriler yerleşmişler, sonra Urartular 200 yılı aşkın süre hüküm sürmüşlerdir. Daha sonra Medler, Persler, Makedonyalılar, (Büyük İskender), Partlar, Sasaniler, Bizanslar, Selçuklular, İlhanlılar, Celayiroğulları, Karakoyunlular, Akkoyunlular, Safeviler ve Osmanlılar hakim olmuşlardır.

İl İl Türkiye Seçim Sonuçları 2018 Seçim Sonuçları

Van Seçim Sonuçları

Van Bahçesaray Seçim Sonuçları

Van Başkale Seçim Sonuçları

Van Çaldıran Seçim Sonuçları

Van Çatak Seçim Sonuçları

Van Edremit-Van Seçim Sonuçları

Van Erciş Seçim Sonuçları

Van Gevaş Seçim Sonuçları

Van Gürpınar Seçim Sonuçları

Van Muradiye Seçim Sonuçları

Van Saray-Van Seçim Sonuçları

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