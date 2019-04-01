Yalova Canlı seçim sonuçlarını ve sandık sonuçlarını sizler için hazırlıyoruz.Yeni Şafak ekibi tarafından hazırlanan seçim sayfasıyla birlikte tüm illerin sonuçları canlı olarak görebileceksiniz. İşte canlı seçim ve sandık sonuçları...

Yalova Canlı seçim ve sandık sonuçlarını haberimizden öğrenebilirsiniz. Seçim sonuçları yenisafak.com'da. Türkiye bugün sandık başına gidiyor. Oyunu kullanan vatandaşlar ise hangi sandıktan ne kadar oyunun çıkacağını merak ediyor. İşte canlı seçim ve sandık sonuçları...Yalova ili her mevsim turizm faaliyetinin yaşanabildiği, termal turizmi, kıyı turizmi, av turizmi, spor amaçlı doğa turizmi gibi etkinliklere sahip önemli bir liman kentidir. Özellikle dünyaca ünlü Termal kaplıcaları ve Armutlu kaplıcaları Türkiye'nin ve Ortadoğu'nun sağlık, şifa ve dinlence merkezi haline gelmiştir. Yalova'nın en önemli özelliklerinden biri süs bitkileri üreticiliğinin yaygın oluşudur. TARİHÇE Yalova’nın tarihi M.Ö. 3000 buluntuları ile Prehistorik döneme dayanmaktadır. M.Ö. 700 yıllarında Kimmer istilası ve daha sonra Bithynia etkisi görülür. Bithynia M.Ö. 74 yılında vasiyet yoluyla Roma'ya bağlanır. Daha sonra yörede Bizans etkisi görülür. Bizans hakimiyetinden sonra Osmanlı dönemi başlar. İstanbul'a bağlı ilçe iken 1995 yılında il olmuştur. İLÇELER Yalova ilinin ilçeleri; Altınova, Armutlu, Çiftlikköy, Çınarcık ve Termal'dir. Çiftlikköy: Yalova'nın sahil, plaj ve kamplarına sahip olduğu ilçesidir. Yalova'ya 4 Km uzaklıktadır. Altınova: Yalova'nın sahil kenarında denize sıfır konumda kurulmuş olan ilçesidir. Yalova'ya 27 Km. uzaklıktadır. Farklı dönemlere ait hamamlar, su kemerleri, çeşmeler, kale gibi tarihi eserler bulunmaktadır. Armutlu: Yalova'nın 38 km.lik sahil şeridine ve koylarına sahip olduğu, Yalova'ya 51 km. uzaklıkta kurulmuş olan ufak sahil kasabasıdır. Armutlu Sahilleri Marmara Denizi'nin en temiz kıyılarını oluşturmaktadır. Ayrıca güzel kaplıcalara sahiptir. Termal: Yalova'ya 12 Km. uzaklıktaki Termal, Yalova turizminin en önemli merkezidir. Dünyaca ünlü kaplıcaları her yıl binlerce turist ağırlamaktadır. İlçede bulunan Sudüşen şelalesi merkeze 7 Km. uzaklıkta olup en güzel doğal kaynaklarındandır. Çınarcık: Yalova'ya 17 km uzaklıktaki Çınarcık İlçesi, plajları, kampları ile bir turizm merkezidir.