SEÇİM
Yerel Seçim İttifak Sonuçları 2019
Yozgat Canlı seçim sonuçlarını ve sandık sonuçlarını sizler için hazırlıyoruz.Yeni Şafak ekibi tarafından hazırlanan seçim sayfasıyla birlikte tüm illerin sonuçları canlı olarak görebileceksiniz. İşte canlı seçim ve sandık sonuçları...
- Haber Merkezi 01 NİSAN 2019, 01:57Yeni Şafak
Yozgat Canlı seçim ve sandık sonuçlarını haberimizden öğrenebilirsiniz. Seçim sonuçları yenisafak.com'da. Türkiye bugün sandık başına gidiyor. Oyunu kullanan vatandaşlar ise hangi sandıktan ne kadar oyunun çıkacağını merak ediyor. İşte canlı seçim ve sandık sonuçları...
Yozgat'ın İlçeleri: Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Sorgun, Şefaatli, Yenifakılı ve Yerköy' dür. Tarihçesi: Anadolu'nun en eski yerleşim yerlerindendir. Yozgat’ ta sırası ile MÖ 1650-1460 Eski Hitit Krallığı dönemi, MÖ 1460-1170 Hitit İmparatorluğu dönemi, MÖ 1170-676 Frigler Dönemi, MÖ 676-600 Kimmerler Dönemi, MÖ 600-546 Lidyalılar dönemi, MÖ 546-334 Kimmerler dönemi, MÖ 334-285 İskender ve Diadoglar dönemi, MÖ 285-85 Galatlar dönemi, MÖ 85/MS 395 Roma İmparatorluğu dönemi, 395-1075 Bizanslılar dönemi, 1075-1318 Anadolu Selçukluları dönemi, 1318-1398 Beylikler dönemi, 1408-1923 Osmanlı İmparatorluğu dönemi yaşanmıştır.
İl İl Türkiye İttifak Seçim Sonuçları 2019 Seçim Sonuçları
Yozgat İli İttifak Seçim Sonuçları
Yozgat Akdağmadeni İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Yozgat Aydıncık-Ygz İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Yozgat Boğazlıyan İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Yozgat Çandır İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Yozgat Çayıralan İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Yozgat Çekerek İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Yozgat Kadışehri İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Yozgat Saraykent İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Yozgat Sarıkaya İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Yozgat Sorgun İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Yozgat Şefaatli İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Yozgat Yenifakılı İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Yozgat Yerköy İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Yozgat'ın İlçeleri: Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Sorgun, Şefaatli, Yenifakılı ve Yerköy' dür. Tarihçesi: Anadolu'nun en eski yerleşim yerlerindendir. Yozgat’ ta sırası ile MÖ 1650-1460 Eski Hitit Krallığı dönemi, MÖ 1460-1170 Hitit İmparatorluğu dönemi, MÖ 1170-676 Frigler Dönemi, MÖ 676-600 Kimmerler Dönemi, MÖ 600-546 Lidyalılar dönemi, MÖ 546-334 Kimmerler dönemi, MÖ 334-285 İskender ve Diadoglar dönemi, MÖ 285-85 Galatlar dönemi, MÖ 85/MS 395 Roma İmparatorluğu dönemi, 395-1075 Bizanslılar dönemi, 1075-1318 Anadolu Selçukluları dönemi, 1318-1398 Beylikler dönemi, 1408-1923 Osmanlı İmparatorluğu dönemi yaşanmıştır.
İl İl Türkiye İttifak Seçim Sonuçları 2019 Seçim Sonuçları
Yozgat İli İttifak Seçim Sonuçları
Yozgat Akdağmadeni İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Yozgat Aydıncık-Ygz İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Yozgat Boğazlıyan İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Yozgat Çandır İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Yozgat Çayıralan İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Yozgat Çekerek İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Yozgat Kadışehri İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Yozgat Saraykent İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Yozgat Sarıkaya İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Yozgat Sorgun İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Yozgat Şefaatli İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Yozgat Yenifakılı İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Yozgat Yerköy İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
- Yerel Seçim İttifak Sonuçları 2019
- Yozgat