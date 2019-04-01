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Genel Seçim Sonuçları 2018

Yozgat, Canlı seçim sonuçlarını ve sandık sonuçlarını sizler için hazırlıyoruz. Yeni Şafak ekibi tarafından hazırlanan seçim sayfasıyla birlikte tüm illerin sonuçları canlı olarak görebilecek. İşte canlı seçim ve sandık sonuçları...

  • Haber Merkezi 01 NİSAN 2019, 03:23Yeni Şafak
Yozgat Canlı seçim ve sandık sonuçlarını haberimizden öğrenebilirsiniz. Seçim sonuçları yenisafak.com'da. Türkiye bugün sandık başına gidiyor. İşte canlı seçim ve sandık sonuçları...

Yozgat'ın İlçeleri: Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Sorgun, Şefaatli, Yenifakılı ve Yerköy' dür. Tarihçesi: Anadolu'nun en eski yerleşim yerlerindendir. Yozgat’ ta sırası ile MÖ 1650-1460 Eski Hitit Krallığı dönemi, MÖ 1460-1170 Hitit İmparatorluğu dönemi, MÖ 1170-676 Frigler Dönemi, MÖ 676-600 Kimmerler Dönemi, MÖ 600-546 Lidyalılar dönemi, MÖ 546-334 Kimmerler dönemi, MÖ 334-285 İskender ve Diadoglar dönemi, MÖ 285-85 Galatlar dönemi, MÖ 85/MS 395 Roma İmparatorluğu dönemi, 395-1075 Bizanslılar dönemi, 1075-1318 Anadolu Selçukluları dönemi, 1318-1398 Beylikler dönemi, 1408-1923 Osmanlı İmparatorluğu dönemi yaşanmıştır.

İl İl Türkiye Seçim Sonuçları 2018 Seçim Sonuçları

Yozgat Seçim Sonuçları

Yozgat Akdağmadeni Seçim Sonuçları

Yozgat Aydıncık-Ygz Seçim Sonuçları

Yozgat Boğazlıyan Seçim Sonuçları

Yozgat Çandır Seçim Sonuçları

Yozgat Çayıralan Seçim Sonuçları

Yozgat Çekerek Seçim Sonuçları

Yozgat Kadışehri Seçim Sonuçları

Yozgat Saraykent Seçim Sonuçları

Yozgat Sarıkaya Seçim Sonuçları

Yozgat Sorgun Seçim Sonuçları

Yozgat Şefaatli Seçim Sonuçları

Yozgat Yenifakılı Seçim Sonuçları

Yozgat Yerköy Seçim Sonuçları

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