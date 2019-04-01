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Genel Seçim Sonuçları 2018
Yozgat, Canlı seçim sonuçlarını ve sandık sonuçlarını sizler için hazırlıyoruz. Yeni Şafak ekibi tarafından hazırlanan seçim sayfasıyla birlikte tüm illerin sonuçları canlı olarak görebilecek. İşte canlı seçim ve sandık sonuçları...
- Haber Merkezi 01 NİSAN 2019, 02:22Yeni Şafak
Yozgat Canlı seçim ve sandık sonuçlarını haberimizden öğrenebilirsiniz. Seçim sonuçları yenisafak.com'da. Türkiye bugün sandık başına gidiyor. İşte canlı seçim ve sandık sonuçları...
Yozgat'ın İlçeleri: Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Sorgun, Şefaatli, Yenifakılı ve Yerköy' dür. Tarihçesi: Anadolu'nun en eski yerleşim yerlerindendir. Yozgat’ ta sırası ile MÖ 1650-1460 Eski Hitit Krallığı dönemi, MÖ 1460-1170 Hitit İmparatorluğu dönemi, MÖ 1170-676 Frigler Dönemi, MÖ 676-600 Kimmerler Dönemi, MÖ 600-546 Lidyalılar dönemi, MÖ 546-334 Kimmerler dönemi, MÖ 334-285 İskender ve Diadoglar dönemi, MÖ 285-85 Galatlar dönemi, MÖ 85/MS 395 Roma İmparatorluğu dönemi, 395-1075 Bizanslılar dönemi, 1075-1318 Anadolu Selçukluları dönemi, 1318-1398 Beylikler dönemi, 1408-1923 Osmanlı İmparatorluğu dönemi yaşanmıştır.
İl İl Türkiye Seçim Sonuçları 2018 Seçim Sonuçları
Yozgat Seçim Sonuçları
Yozgat Akdağmadeni Seçim Sonuçları
Yozgat Aydıncık-Ygz Seçim Sonuçları
Yozgat Boğazlıyan Seçim Sonuçları
Yozgat Çandır Seçim Sonuçları
Yozgat Çayıralan Seçim Sonuçları
Yozgat Çekerek Seçim Sonuçları
Yozgat Kadışehri Seçim Sonuçları
Yozgat Saraykent Seçim Sonuçları
Yozgat Sarıkaya Seçim Sonuçları
Yozgat Sorgun Seçim Sonuçları
Yozgat Şefaatli Seçim Sonuçları
Yozgat Yenifakılı Seçim Sonuçları
Yozgat Yerköy Seçim Sonuçları
Yozgat'ın İlçeleri: Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Sorgun, Şefaatli, Yenifakılı ve Yerköy' dür. Tarihçesi: Anadolu'nun en eski yerleşim yerlerindendir. Yozgat’ ta sırası ile MÖ 1650-1460 Eski Hitit Krallığı dönemi, MÖ 1460-1170 Hitit İmparatorluğu dönemi, MÖ 1170-676 Frigler Dönemi, MÖ 676-600 Kimmerler Dönemi, MÖ 600-546 Lidyalılar dönemi, MÖ 546-334 Kimmerler dönemi, MÖ 334-285 İskender ve Diadoglar dönemi, MÖ 285-85 Galatlar dönemi, MÖ 85/MS 395 Roma İmparatorluğu dönemi, 395-1075 Bizanslılar dönemi, 1075-1318 Anadolu Selçukluları dönemi, 1318-1398 Beylikler dönemi, 1408-1923 Osmanlı İmparatorluğu dönemi yaşanmıştır.
İl İl Türkiye Seçim Sonuçları 2018 Seçim Sonuçları
Yozgat Seçim Sonuçları
Yozgat Akdağmadeni Seçim Sonuçları
Yozgat Aydıncık-Ygz Seçim Sonuçları
Yozgat Boğazlıyan Seçim Sonuçları
Yozgat Çandır Seçim Sonuçları
Yozgat Çayıralan Seçim Sonuçları
Yozgat Çekerek Seçim Sonuçları
Yozgat Kadışehri Seçim Sonuçları
Yozgat Saraykent Seçim Sonuçları
Yozgat Sarıkaya Seçim Sonuçları
Yozgat Sorgun Seçim Sonuçları
Yozgat Şefaatli Seçim Sonuçları
Yozgat Yenifakılı Seçim Sonuçları
Yozgat Yerköy Seçim Sonuçları
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