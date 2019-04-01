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Genel Seçim Sonuçları 2018
Zonguldak, Canlı seçim sonuçlarını ve sandık sonuçlarını sizler için hazırlıyoruz. Yeni Şafak ekibi tarafından hazırlanan seçim sayfasıyla birlikte tüm illerin sonuçları canlı olarak görebilecek. İşte canlı seçim ve sandık sonuçları...
- Haber Merkezi 01 NİSAN 2019, 03:43Yeni Şafak
Zonguldak Canlı seçim ve sandık sonuçlarını haberimizden öğrenebilirsiniz. Seçim sonuçları yenisafak.com'da. Türkiye bugün sandık başına gidiyor. İşte canlı seçim ve sandık sonuçları...
Zengin tarihi bir geçmişi olan göz alabildiğince yeşili, bin yıllık mağaraları, doğal ve tarihi güzellikleriyle Zonguldak görülmeye değer bir ildir. TARİHÇE Zonguldak ve çevresi; Hitit, Frig, Pers, Roma, Bizans, Selçuklu, Danişmend, Candaroğulları ve Osmanlı dönemleri yaşamıştır. Zonguldak şehir merkezi, maden kömürünün bulunması sonucu 1849 yılında yerleşim yeri olarak kurulmaya başlanmıştır. İLÇELER: Zonguldak ilinin ilçeleri; Alaplı, Çaycuma, Devrek, Ereğli ve Gökçebey'dir.
İl İl Türkiye Seçim Sonuçları 2018 Seçim Sonuçları
Zonguldak Seçim Sonuçları
Zonguldak Alaplı Seçim Sonuçları
Zonguldak Çaycuma Seçim Sonuçları
Zonguldak Devrek Seçim Sonuçları
Zonguldak Ereğli-Zng Seçim Sonuçları
Zonguldak Gökçebey Seçim Sonuçları
Zengin tarihi bir geçmişi olan göz alabildiğince yeşili, bin yıllık mağaraları, doğal ve tarihi güzellikleriyle Zonguldak görülmeye değer bir ildir. TARİHÇE Zonguldak ve çevresi; Hitit, Frig, Pers, Roma, Bizans, Selçuklu, Danişmend, Candaroğulları ve Osmanlı dönemleri yaşamıştır. Zonguldak şehir merkezi, maden kömürünün bulunması sonucu 1849 yılında yerleşim yeri olarak kurulmaya başlanmıştır. İLÇELER: Zonguldak ilinin ilçeleri; Alaplı, Çaycuma, Devrek, Ereğli ve Gökçebey'dir.
İl İl Türkiye Seçim Sonuçları 2018 Seçim Sonuçları
Zonguldak Seçim Sonuçları
Zonguldak Alaplı Seçim Sonuçları
Zonguldak Çaycuma Seçim Sonuçları
Zonguldak Devrek Seçim Sonuçları
Zonguldak Ereğli-Zng Seçim Sonuçları
Zonguldak Gökçebey Seçim Sonuçları
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