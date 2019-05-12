Denizlispor ve Gençlerbirliği tekrar Süper Lig'de

Karabükspor'u 6-0 yenen Denizlispor ve Gazişehir Gaziantep'i 2-0 mağlup eden Gençlerbirliği, bitime bir hafta kala Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi.

Karabükspor'u 6-0 yenen Denizlispor ve Gazişehir Gaziantep'i 2-0 mağlup eden Gençlerbirliği, bitime bir hafta kala Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi.

Gençlerbirliği küme düştüğü sezonun hemen arkasından gelen sezonda Süper Lig'e yeniden yükselmeyi başardı. Denizlispor ise 9 yıl sonra yeniden Süper Lig'e döndü.

Denizlispor 9 sene sonra adını Süper Lig’e yazdırdı. Spor Toto 1. Lig’in 33. haftasında, çok önceden küme düşmesi kesinleşen Kardemir Karabükspor’u konuk eden yeşil-siyahlılar rakibini 6-0 yenerek bitime 1 maç kala mutlu sona ulaştı. Atatürk Stadı’nda 90 dakika sonunda büyük coşku yaşandı. Teknik direktör Yücel İldiz ve futbolcular Süper Lig sevincini, tribünleri tıklım tıklım dolduran taraftarlarla paylaştı. Son olarak 2009-2010 sezonunda Süper Lig’de boy gösteren Ege ekibinde Başkan Ali Çetin ve yönetim kurulu da statta zafer turu attı. Çetin santra noktasına Denizlispor bayrağı dikti.

Denizlispor'da Süper Lig coşkusu

Kardemir Karabükspor maçının bitiş düdüğünden sonra yeşil-siyahlı futbolcular, coşkularını stadı dolduran taraftarlarıyla paylaştı. Abalı Denizlispor formasıyla daha önce Süper Lig'de forma giyen Roman Kratochvil ve Tomas Abraham da bu coşkuya katıldı.

Oyuncular önce sevinçlerini teknik direktör Yücel İldiz'e sarılarak paylaştı. Daha sonra Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin sahaya inerek orta sahaya Denizlispor bayrağı dikti.

Önce tribünden futbolcuların sevincine katılan taraftarlar daha sonra sahaya inip tezahürat yaptı, meşale yaktı, "en büyük horoz, şampiyon horoz" şeklinde tezahürat yaptı.

Daha sonra seyirciler stat içine inerek futbolcularla fotoğraf çektirdi.

Denizlisporlu Kehinde: "Elveda 1. lig..." pic.twitter.com/B5QZ79v7Vk — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 12 Mayıs 2019



