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Emre Akbaba'nın ayağı kırıldı
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Galatasaray forması giyen Emre Akbaba'nın Rizespor'la oynanan maçta ayağı kırıldı. Yaşanan sakatlık sonrası iki takım futbolcuları gözyaşlarına hakim olamadı.
- HABER MERKEZİ 11 MAYIS 2019, 17:32 YENİ ŞAFAK
Galatasaray'ın deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk olduğu maçta sarı-kırmızılı futbolcu Emre Akbaba yaşadığı sakatlık nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
Samudio ile girdiği mücadele sonrasında acılar içerisinde yerde kalan Emre'nin sağ ayak bileğinin kırıldığı öğrenildi.
26 yaşındaki futbolcunun sakatlığı sonrası iki takım futbolcuları büyük üzüntü yaşadı.
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