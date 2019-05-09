SÜPER LİG
Faty Ankaragücü'nden ayrıldı
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Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü'nde Senegalli futbolcu Ricardo Faty, kulüple olan sözleşmesini feshetti.
- HABER MERKEZİ 09 MAYIS 2019, 11:08 YENİ ŞAFAK
Orta saha oyuncusu Ricardo Faty Anakragücü'nden ayrıldığını açıkladı.
32 yaşındaki futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kadro dışı bırakılmamın ve ödenmeyen maaşlarımın ardından kulübümle sözleşme feshetmekten başka seçeneğim kalmamıştır. Taraftarlara devamlı desteklerinden dolayı teşekkür eder, takım arkadaşlarıma sezonun kalan maçlarında bol şans dilerim" ifadelerini kullandı.
- Ricardo Faty, Ankaragücü formasıyla çıktığı 20 maçta 3 gol atarken 1 de asist yaptı.
8 Mayıs 2019
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