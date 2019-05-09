Faty Ankaragücü'nden ayrıldı

Ricardo Faty, Türkiye'de Ankaragücü ve Bursaspor formaları giydi.

Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü'nde Senegalli futbolcu Ricardo Faty, kulüple olan sözleşmesini feshetti.

Orta saha oyuncusu Ricardo Faty Anakragücü'nden ayrıldığını açıkladı.

32 yaşındaki futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kadro dışı bırakılmamın ve ödenmeyen maaşlarımın ardından kulübümle sözleşme feshetmekten başka seçeneğim kalmamıştır. Taraftarlara devamlı desteklerinden dolayı teşekkür eder, takım arkadaşlarıma sezonun kalan maçlarında bol şans dilerim" ifadelerini kullandı.

Ricardo Faty, Ankaragücü formasıyla çıktığı 20 maçta 3 gol atarken 1 de asist yaptı.