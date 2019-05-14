Fenerbahçe nereden nereye!

Geçen sezon son maça kadar şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, bu sezon bitime son 2 hafta kala ligde kalmayı garantileyebildi. Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan, kadrosunu 16 transferle takviye eden sarı-lacivertliler, teknik heyet tercihi ve kadro planlamasındaki yanlışların faturasını ağır ödedi.

Geçen sezon Süper Lig’de son maça kadar şampiyonluk mücadelesi veren, Ziraat Türkiye Kupası’nda ise finale çıkan Fenerbahçe bu sezon büyük hayal kırıklığı yaşattı. Tüm sezon boyunca ateş hattında yer alan sarı-lacivertliler, bitime son 2 hafta kala ligde kalmayı garantiledi.

Geçen sezon son haftaya kadar şampiyonluk mücadelesi yaşayan Fenerbahçe taraftarı bu sezon ise son haftalara “Acaba küme düşer miyiz?” endişeleriyle girdi. Sarı-lacivertli futbolseverler, Akhisarspor galibiyetiyle de son 2 haftaya girilirken, kabus gibi sezonun sona erdiği, Fenerbahçe’nin ligde kalması dolayısıyla buruk bir mutluluk yaşadı.

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan, kadrosunu 16 transferle takviye eden Fenerbahçe, yanlış teknik heyet tercihi ve kadro planlamasındaki hataların faturasını ağır ödedi. Geçen sezon deplasmanda en fazla galibiyet alan, en az yenilgi yaşayan, ligin en fazla gol atan takımı olan sarı-lacivertliler, bu sezon ise tam tersi bir görüntü sergiledi. Bu sezon deplasmanda sadece 2 galibiyet alan Fenerbahçe, gol yollarında da sıkıntı yaşadı. 2017-2018 sezonunu 78 golle tamamlayan sarı-lacivertliler, bu sezon ise ligin bitimine 2 maç kala 40 kez fileleri havalandırdı. Geçen sezon 36 gol yiyen Fenerbahçe, bu sezon ise 32. hafta itibariyle kalesinde 43 gol gördü ve eksi 3 averajla kötü bir performans gösterdi.

Ali Koç ile Comolli

Ali Koç ne dedi? Neler oldu?

“Tarihimizde ilk kez rakibimizin 2 şampiyonluk gerisine düştük. Eskisi gibi dominant ve lider hale gelmemiz lazım” diyen başkan Ali Koç, eğer Galatasaray sezonu şampiyon olarak tamamlarsa bu kez ilk başkanlık döneminde Galatasaray’ın 3 şampiyonluk gerisine düşmeyi görecek. Başkan Ali Koç, seçim sürecinde “Bayrakları hazırlayın, gurur duyacağınız Fenerbahçe geliyor” ifadesini kullanmıştı. Ancak kabus gibi geçen sezonda, sarı-lacivertli renklere gönül veren çocuklar okullarda ‘Fenerbahçeliyim’ demeye utanır hale gelirken, Ali Koç’un vaad ettiği birçok şey gerçekleşmedi.

Yanal takıma bahane buldu

Kulüp tarihinin en kötü sezonunu yaşayan F.Bahçe’de teknik direktör Ersun Yanal, hem bu sezonki başarısızlık hem de gelecek sezon hedefleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Kendi performansını görmeden oyuncuları ve transferleri eleştiren Yanal, kadro planlamasından şikayet etti. Ligin ikinci yarısında lider olacaklarını söylemesine rağmen, bu konulara değinmeden direkt kadroyu eleştiren Yanal, “Teknik heyet olarak aslında zor bir ortamda çalışıyoruz. Çünkü yaş olarak, kontrat olarak, pozisyon olarak ve tabii bunu daha ileriye taşıyacak bir kontrat olarak uygun takımla beraber değiliz. Hiçbir oyuncumuzun aklından, yüreğinden hiçbir zaman şüphe etmedim. Ama şu var ki, bulunduğumuz durum ve pozisyon bizi oldukça zorluyor” dedi.



