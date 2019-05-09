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Frey sezonu kapattı
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Fenerbahçe'de İsviçreli futbolcu Michael Frey'in, sakatlığı nedeniyle geride kalan 3 haftada forma giyemeyeceği belirtildi.
- HABER MERKEZİ 09 MAYIS 2019, 11:51 YENİ ŞAFAK
Fenerbahçe'de performansıyla büyük hayal kırıklığına neden olan Michael Frey bir kez daha sakatlandı.
Antrenmanda sakatlandığı bildirilen 24 yaşındaki futbolcunun sezonu kapattığı ifade edildi.
- Sezon başında 2,6 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Frey, sarı-lacivertli formayla çıktığı 22 maçta 5 gol atarken 1 de asist yaptı.
Fenerbahçe'de İsviçreli futbolcu Michael Frey, sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı
(🖇beIN Sports) pic.twitter.com/PjyPi8QE8y
Fenerbahçe'de İsviçreli futbolcu Michael Frey, sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı
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