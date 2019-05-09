Frey sezonu kapattı

Fenerbahçe'de İsviçreli futbolcu Michael Frey'in, sakatlığı nedeniyle geride kalan 3 haftada forma giyemeyeceği belirtildi.

Fenerbahçe'de performansıyla büyük hayal kırıklığına neden olan Michael Frey bir kez daha sakatlandı.

Antrenmanda sakatlandığı bildirilen 24 yaşındaki futbolcunun sezonu kapattığı ifade edildi.

Sezon başında 2,6 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Frey, sarı-lacivertli formayla çıktığı 22 maçta 5 gol atarken 1 de asist yaptı.