Göztepe'den VAR isyanı: Bu çizgiyi kim çizdi?

Süper Lig’de Demir Grup Sivasspor ile berabere kalan Göztepe’den VAR çıkışı geldi. Kulüpten yapılan açıklamada konuk takımın ikinci golde VAR çizgisinin yanlış çizildiği iddia edilirken, “VAR odasında bu çizgiyi kim çizdi” sorusu yöneltildi.

Evinde Demir Grup Sivasspor ile berabere kalarak ligde kalma yolunda çok kritik 2 puan kaybeden Göztepe’de VAR’a tepki var. Kulüpten yapılan açıklamada konuk takımın attığı ikinci golde VAR çizgisinin yanlış çizildiği iddia edilirken, zehir zemberek bir açıklama yayınlandı.

Yapılan araştırmalarda ekranlara verilen VAR görüntüsü ile farklılıklar olduğunun altı çizilirken, şu açıklamalara yer verildi;

“Dün oynanan Göztepe – DG. Sivasspor maçının 32. dakikasında Demir Grup Sivasspor’un attığı gol 2 dakika boyunca VAR uygulamasına tabi tutulduktan sonra çekilmiş olan ofsayt çizgisine göre gol geçerli sayılmıştır. Gerek maç sırasında çıplak gözle yaptığımız tespitte gerekse maç sonrası incelediğimiz mevcut televizyon görüntülerinde golün ofsayt olduğu kanısı oluşmuş ve maçta pozisyonla ilgili çekilen ofsayt çizgisi ile ilgili şüphe doğmuştur.

Bunun üzerine bu konuda yurt dışında görüntüleri inceleyebilecek uzman kaynaklarla temas kurulmuş ve mevcut maç görüntüleri paylaşılmıştır. Tarafımıza iletilen bilgi ışığında çizginin çizildiği anın oyuncunun topu ayağından çıkardığı kareden 3 veya 4 kare önce çizildiği tespit edilmiştir. Sadece 3 kareyi içeren görüntüler tarafımıza gönderilmiştir. Yukarıdaki video ve fotoğraflar dikkatimize sunulmuştur. Konu ile ilgili teknik rapor istenmiş ve en kısa zamanda kamuoyu ile paylaşılacaktır. Konunun uzmanları tarafından verilen bu görüşün ışığında ilgili makamlardan şu soruların cevabını beklemekteyiz:

1. VAR odasında bu çizgiyi çeken kimdir?

2. Çizgi çekme anını hakem mi yoksa VAR odasındaki teknisyenler mi yapmaktadır?

3. Bu konuda çalışan teknisyenler hangi kriterlere göre belirlenmektedir?

4 Dün oynanan maçta kaç adet televizyon kamerası mevcuttur?

5 Aynı gün İstanbul’da oynanan Fenerbahçe-Akhisarspor maçında kullanılan kamera sayısı kaçtır?

6 En son oynanan derbi maçında kaç adet kamera kullanılmıştır? (Galatasaray-Beşiktaş)

7 Kameraların teknik yeterliliği Avrupa’da kullanılan kameralar ile eşdeğer midir?

8 Yurt dışında VAR uygulanan ülkelerde bu kararların uygulanabilmesi için kullanılan kamera sayısı kaçtır?

VAR ofsayt çizgisinin çekilmesiyle ilgili hata yapıldığı kanaati kulübümüzde oluşmuştur ve bu hataların nedenlerini anlayabilmek için yukarıdaki sorular sorulmuştur. Bu konularda spor kamuoyunun aydınlatılması ricasıyla.”