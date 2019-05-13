ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
Kupa finalinin hakemi belli oldu
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Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde oynanacak Akhisarspor-Galatasaray maçını hakem Suat Arslanboğa yönetecek.
- HABER MERKEZİ 13 MAYIS 2019, 13:49 IHA
Ziraat Türkiye Kupası finalinde Akihsarspor ile Galatasaray arasında Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak mücadelenin hakem kadrosu açıklandı.
15 Mayıs Çarşamba günü saat 20.45'te başlayacak mücadelede hakem Suat Arslanboğa düdük çalacak.
Arslanboğa'nın yardımcılıklarını Serkan Ok ve İsmail Şencan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Bahattin Şimşek olacak.
Ziraat Türkiye Kupası Finalini yönetecek hakem açıklandı
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Ziraat Türkiye Kupası Finalini yönetecek hakem açıklandı
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