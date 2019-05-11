Onazi'nin arkadaşı Ogu Trabzonspor yolunda

Trabzonsporlu Onazi'nin sosyal medya hesabından milli takımdan arkadaşı John Ogu'ya gönderdiği mesaj transfer iması olarak algılandı.

Bu sezon yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süredir forma giyemeyen Nijeryalı futbolcu Ogenyi Onazi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bordo-mavili taraftarları heyecanlandırdı.

Instagram'ın hikaye bölümünden İsrail ekibi Hapoel Beer Sheva'da forma giyen John Ogu'ya mesaj gönderen Onazi, tesislerde kaldığı odanın görüntüsünü paylaşarak, "Geldiğinde senin de odan böyle olacak. İstersen Nwakaeme sor" notunu yazdı.

Nijeryalı futbolcunun bu paylaşımı transfer müjdesi olarak yorumlandı.

Hapoel Beer Sheva ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 31 yaşındaki orta saha oyuncusu John Ogu bu sezon İsrail ekibiyle 30 resmi maça çıktı ve 3 gol attı.