Rizespor'dan 'maç tekrar edilsin' başvurusu

Çaykur Rizespor Kulübü, kural hatası yapıldığı gerekçesiyle Galatasaray maçının tekrar edilmesi için TFF'ye başvuru yaptıklarını açıkladı.

Galatasaray'ın deplasmanda Rizespor'u 3-2 mağlup ettiği maçta sarı-kırmızılıların lehine verilen ilk penaltı büyük tartışmalara neden olmuştu. Penaltının topun oyun alanın dışındayken verildiği belirtilirken Rizespor'da flaş bir hamle geldi.

Rizespor Başkanı Hasan Kartal, maçın tekrar oynanması için TFF’ye başvuruda bulunduklarını açıkladı. Kartal sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Kural hatasından dolayı Çaykur Rizespor-Galatasaray maçının yenilenmesi ile ilgili başvurumuzu TFF'ye yaptık" ifadelerini kullandı.

Kural hatasından dolayı ÇAYKUR RİZESPOR-Galatasaray maçının yenilenmesi ile ilgili başvurumuzu Tff ye yaptık — Hasan Kartal (@hasan_kartal53) 14 Mayıs 2019

Ne yaşanmıştı?

İki takım arasında Rize'de oynanan maçta Galatasaray korner kullanırken, topun oyuna girmediği anda Marcao, Abarhoun ile girdiği mücadelede yerde kalmış ve pozisyonu VAR'da inceleyen Serkan Çınar penaltı kararı vermişti. Bu pozisyonun ardından bazı hakem hocaları, "Futbolcuların, topun oyunda olmadığı anlardaki eylemleri için sadece disiplin cezaları (sarı ve kırmızı kart) verilebilir, teknik kararlar (penaltı, direkt ya da endirekt vuruş) verilemez. Kural hatası var" yorumunu yapmıştı. IFAB kurallarında yer alan 12. maddeye göre, 'Direkt, endirekt serbest vuruşlar ve penaltı vuruşları' yalnızca top oyundayken yapılan ihlal ve kusurlar için verilebilir.



