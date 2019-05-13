PTT 1.LİG
Ümit Özat'tan 'Ramazan' önerisi
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Spor Toto 1. Lig takımlarından Adana Demirspor’da teknik direktör Ümit Özat, Balıkesirspor Baltok maçının ardından, “Ramazan dolayısıyla oyuncuların performansı düştü. Oyuncuya oruç tut desen bir dert, tutma desen başka bir dert. Lig Ramazan ayı düşünülerek ayarlanmalı" dedi.
- HABER MERKEZİ 13 MAYIS 2019, 12:28 AA
Geçtiğimiz gün evinde Balıkesirspor Baltok’u 2-0 mağlup ederek play-off umutlarını son haftaya taşıyan Adana Demirspor’da teknik direktör Ümit Özat, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Türkiye Futbol Federasyonu’nun Ramazan ayında fikstür düzenlemesi yapması gerektiğini söyledi.
Özat, oyuncularından Pote'nin iyi bir oyun oynamadığına dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu;
- "Pote'ye ihtiyacımız var ancak arkadaş hepimiz Müslümanız Elhamdülillah. Federasyon bizi neden oyuncularla karşı karşıya getiriyor. Gece saat 03.00'te sahur yapıyor, maça kadar 13 saat, 1,5 saat de öyle, bu oyuncu bir şey yemiyor, içmiyor. Tut desen bir dert tutma desen başka bir dert. Almanya'da maç programı 1-34 haftaya kadar saatiyle belli. Beş defa 15 gün ara verdik. Irkçılık yapmıyorum. Yabancının christmasını düşünüyorsak bizim çocukların da Ramazanını düşünelim. Ligi ona göre ayarlayalım."
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