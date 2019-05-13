PTT 1.LİG Ümit Özat'tan 'Ramazan' önerisi

Ümit Özat yönetimindeki Adana Demirspor, 55 puanla 7. sırada yer alıyor. - / -

Spor Toto 1. Lig takımlarından Adana Demirspor’da teknik direktör Ümit Özat, Balıkesirspor Baltok maçının ardından, “Ramazan dolayısıyla oyuncuların performansı düştü. Oyuncuya oruç tut desen bir dert, tutma desen başka bir dert. Lig Ramazan ayı düşünülerek ayarlanmalı" dedi.

HABER MERKEZİ AA